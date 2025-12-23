Gözaltına alınan Umut Evirgen kimdir, kimin oğlu? Umut Evirgen'in eşi de çok ünlü! Eski aşklarıyla bir dönem gündemdeydi

İstanbul'da yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un tiyatro oyununu seyretmek için gittiği gösteri merkezinde gözaltına alındı. Umut Evirgen'in kim olduğuna dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Umut Evirgen kimdir, kimin oğlu? Eski aşklarıyla bir dönem gündemde olan Evirgen hakkında tüm merak edilenler...

UMUT EVİRGEN KİMDİR, KİMİN OĞLU?

Umut Evirgen, adı sıkça ünlü isimlerle anılan ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, sektörün duayen isimlerinden Kemal Evirgen’in oğludur.

Çevresinde "Set Kemal" lakabıyla tanınan Kemal Evirgen, özellikle Levent’te bulunan Set Kebap adlı restoranın işletmecisi olarak ün kazandı.

Aynı zamanda sosyetenin ve sanat dünyasının uğrak noktası olan Biges Gece Kulübü’nün de sahibi olduğu biliniyor.

EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Umut Evirgen ile ünlü oyuncu Alina Boz, 2023 yılında 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede görkemli bir düğün yapmıştı.

ESKİ AŞKLARIYLA BİR ÖNEM GÜNDEMDEYDİ

Yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci olarak bilinen Umut Evirgen birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı. Evirgen’in aşk yaşadığı isimler arasında Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya yer almıştı.