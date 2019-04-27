MAGAZİN

Arka Sokaklar'da şok veda! Selin ayrıldı mı?Arka Sokaklar 515. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2019 01:57 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 515. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Rıza Baba'nın ekibinde şok bir ayrılık yaşandı. Yaşadığı acılara dayanamayan Selin ekipten ayrılma kararı verdi. Mesut ile de yollarını ayıran Selin ekipteki görevine de veda etti. Selin'in gitmesi başta Mesut olmak üzere tüm ekibi üzüntüye boğdu. Diğer yandan ise Rıza Baba'nın damadı Ali, Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla herkesin gözü önünde tutuklandı. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 26 Nisan Cuma akşamı 516. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin, yaşadığı acılara fazla dayanamıyor ve ekipten ayrılarak başka bir birime geçiyor. Selin, oğlu Umut'un ölümünden sonra psikolojik olarak zor zamanlar yaşar.

Mesut ile de yolunu ayıran Selin, yaşadığı acıları unutamaz. En son olarak da Asım'ın kendisi rehin aldığı sırada Mesut'un Rus Ruleti oynayarak hayatını hiçe sayması bardağı taşıran son damla olur. Engin Müdüre durumu açıklayarak tayinini ister. Ekip ile yolları ayırmaya karar verdiğini öğrenen Mesut yıkılır. Onu bu kararından geçirmek için elinden geleni yapar; fakat, Selin kararlıdır. Engin Müdür, tayin isteğini daha fazla sümen altı yapamaz. Selin artık Asayiş Komiseri değil, Çocuk Şube Müdürlüğüne atanan bir komiserdir. Gidişi bütün ekibi üzüntüye boğar.

ALİ TUTUKLANDI

Arka Sokaklar 515. bölümde savcı, Nasuh'un kaçmasına yardım ettiğini düşündüğü Ali'yi tutukluyor. Nasuh, öz oğlu Ali için yaptığı karaciğer naklinden sonra kızı Şebnem'in yardımı ile hastaneden kaçmayı başarır. Ali ve Rıza Baba, Nasuh'un kaçışından dolayı büyük şaşkınlık yaşarlar. Savcılık soruşturma başlatır. Olayı araştıran Savcı Adnan, Nasuh'un kaçışında Ali'nin bir parmağı olabileceğini düşünür. Soruşturmaya Rıza Baba da dahil olmak üzere tüm ekibi sokar.

Çünkü Nasuh, ekibin gözetiminde iken kaçmıştır. Ameliyat için cezaevinden getirilmesi savcının önemli suçlama noktalarından birisi olur. Ali, Nasuh'u bulabilmek için tek başına hareket eder. Babası ile irtibata geçer. Buluşma noktasına Nasuh değil adamı gelir. Ali, babasına ulaşabileceğini düşündüğü adamın telefonunu alır. Bu sırada ekip ve ekipten ayrı olarak savcı bu telefonun izini sürmeleri yüzünden Ali'ye ulaşırlar. Ali üzerindeki telefon yüzünden babasının kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle ekibin gözleri önünde tutuklanır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Nisan 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 515. yeni bölümünde Ali'nin babası Nasuh hastaneden kaçarak hem oğlunu, hem de ekibi savcı ile karşı karşıya bırakıyor!

Ali'nin öz babası Nasuh, organ nakli sonrasında hastaneden kaçmayı başarıyor. Ona bu kaçışta yardım eden kişi ise, Ali'nin üvey kız kardeşi Şebnem... Şebnem, doktor kılığında babasına yardım ederek ekibi ve Ali'yi zor durumda bırakıyor. Nasuh'un kaçması üzerine savcılık harekete geçiyor. Cezaevinden itibaren ekibin gözetimindeki suçlunun kaçması üzerine başlatılan soruşturmada ilk şüpheli Ali olarak belirleniyor. Babasının kaçmasında parmağı olacağını düşünen savcı Ali'nin ifadesine başvuruyor. Ali ise, babası Nasuh'u tekrar hapse göndermek için kendi başına hareket ediyor. Bu durum onun başına iş açıyor.

Selin, yaşadığı kötü olayları atlamamanın verdiği ruh haliyle bir başka birime tayin olmak istiyor. Engin Müdüre dilekçe vererek ne kadar kesin bir karar aldığını gösteriyor. Mesut ve Engin Müdürün çabaları da boşa gidince Selin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki görevine başlıyor.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
İstanbullu Gelin'de şok final! O isim ölüyor mu?İstanbullu Gelin'de şok final! O isim ölüyor mu?
Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 515. son bölüm izle kanal d arka sokaklar selin ayrıldı mı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de yangın faciası! Nazif ölüyor mu? İstanbullu Gelin 82. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de şok final! O isim ölüyor mu?

Söz dizisi ekrana veda ediyor? Söz final bölümü ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'dan ilk ekip pozu! Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler?

Sete çıkmaya hazırlanan Benim Tatlı Yalanım'dan ilk ekip pozu!

Çukur dizisinden İlayda Alişan da ayrılıyor!

Çukur'da şaşırtan bir veda daha!

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

İstanbullu Gelin'de Esma'ya ne oldu? İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Esma şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.