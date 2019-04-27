Arka Sokaklar'da şok veda! Selin ayrıldı mı?Arka Sokaklar 515. son bölüm izle!

Arka Sokaklar 515. bölümde savcı, Nasuh'un kaçmasına yardım ettiğini düşündüğü Ali'yi tutukluyor. Nasuh, öz oğlu Ali için yaptığı karaciğer naklinden sonra kızı Şebnem'in yardımı ile hastaneden kaçmayı başarır. Ali ve Rıza Baba, Nasuh'un kaçışından dolayı büyük şaşkınlık yaşarlar. Savcılık soruşturma başlatır. Olayı araştıran Savcı Adnan, Nasuh'un kaçışında Ali'nin bir parmağı olabileceğini düşünür. Soruşturmaya Rıza Baba da dahil olmak üzere tüm ekibi sokar.

Mesut ile de yolunu ayıran Selin, yaşadığı acıları unutamaz. En son olarak da Asım'ın kendisi rehin aldığı sırada Mesut'un Rus Ruleti oynayarak hayatını hiçe sayması bardağı taşıran son damla olur. Engin Müdüre durumu açıklayarak tayinini ister. Ekip ile yolları ayırmaya karar verdiğini öğrenen Mesut yıkılır. Onu bu kararından geçirmek için elinden geleni yapar; fakat, Selin kararlıdır. Engin Müdür, tayin isteğini daha fazla sümen altı yapamaz. Selin artık Asayiş Komiseri değil, Çocuk Şube Müdürlüğüne atanan bir komiserdir. Gidişi bütün ekibi üzüntüye boğar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 26 Nisan Cuma akşamı 516. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin, yaşadığı acılara fazla dayanamıyor ve ekipten ayrılarak başka bir birime geçiyor. Selin, oğlu Umut'un ölümünden sonra psikolojik olarak zor zamanlar yaşar.

Çünkü Nasuh, ekibin gözetiminde iken kaçmıştır. Ameliyat için cezaevinden getirilmesi savcının önemli suçlama noktalarından birisi olur. Ali, Nasuh'u bulabilmek için tek başına hareket eder. Babası ile irtibata geçer. Buluşma noktasına Nasuh değil adamı gelir. Ali, babasına ulaşabileceğini düşündüğü adamın telefonunu alır. Bu sırada ekip ve ekipten ayrı olarak savcı bu telefonun izini sürmeleri yüzünden Ali'ye ulaşırlar. Ali üzerindeki telefon yüzünden babasının kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle ekibin gözleri önünde tutuklanır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Nisan 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 515. yeni bölümünde Ali'nin babası Nasuh hastaneden kaçarak hem oğlunu, hem de ekibi savcı ile karşı karşıya bırakıyor!

Ali'nin öz babası Nasuh, organ nakli sonrasında hastaneden kaçmayı başarıyor. Ona bu kaçışta yardım eden kişi ise, Ali'nin üvey kız kardeşi Şebnem... Şebnem, doktor kılığında babasına yardım ederek ekibi ve Ali'yi zor durumda bırakıyor. Nasuh'un kaçması üzerine savcılık harekete geçiyor. Cezaevinden itibaren ekibin gözetimindeki suçlunun kaçması üzerine başlatılan soruşturmada ilk şüpheli Ali olarak belirleniyor. Babasının kaçmasında parmağı olacağını düşünen savcı Ali'nin ifadesine başvuruyor. Ali ise, babası Nasuh'u tekrar hapse göndermek için kendi başına hareket ediyor. Bu durum onun başına iş açıyor.

Selin, yaşadığı kötü olayları atlamamanın verdiği ruh haliyle bir başka birime tayin olmak istiyor. Engin Müdüre dilekçe vererek ne kadar kesin bir karar aldığını gösteriyor. Mesut ve Engin Müdürün çabaları da boşa gidince Selin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki görevine başlıyor.

