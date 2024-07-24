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  4. Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! 14 yıl sonra o isimde veda ediyor

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! 14 yıl sonra o isimde veda ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 08:54
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz günlerde diziden yönetmen Orhan Oğuz ayrılmış ve vedası herkesi üzmüştü. Şimdi de 14 yıldır projede olan ve keskin nişancı Arda Atik karakterini canlandıran Tunç Oğuz ayrılığı duyurdu.

MYNET-Arka Sokaklar dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. D Media‘nın yapımcılığına imza attığı dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz geçtiğimiz günlerde ekibe veda etmişti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Orhan Oğuz'un yerine yönetmen koltuğuna Baran Özçaylan oturdu. Orhan Oğuz'un ardından dizide 14 yıldır keskin nişancı Arda Atik rolüne hayat veren Tunç Oğuz da ayrıldı.

arka sokaklar

VEDA MESAJI YAYINLADI

Arka Sokaklar dizisinin Arda Komiseri ekibe teşekkür etti ve şu mesajı paylaştı: 'Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin'

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