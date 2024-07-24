Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! 14 yıl sonra o isimde veda ediyor

MYNET-Arka Sokaklar dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. D Media‘nın yapımcılığına imza attığı dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz geçtiğimiz günlerde ekibe veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Orhan Oğuz'un yerine yönetmen koltuğuna Baran Özçaylan oturdu. Orhan Oğuz'un ardından dizide 14 yıldır keskin nişancı Arda Atik rolüne hayat veren Tunç Oğuz da ayrıldı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Arka Sokaklar dizisinin Arda Komiseri ekibe teşekkür etti ve şu mesajı paylaştı: 'Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin'