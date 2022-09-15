Arka Sokaklar'dan Mesut Komiser kararı! Şevket Çoruh istediği an diziye dönebilecek

Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut rolünü oynayan Şevket Çoruh diziden ayrılma kararıyla herkesi şaşırttı. Mesut Komiser karakterine hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh açıklamasında ise şunları söylemişti:

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler."

Arka Sokaklar dizisi 17. sezon çekimlerine başlıyor. Ancak bir farkla ilk kez Şevket Çoruh’un hayat verdiği Mesut komiser olmadan sete çıkıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk sinema ve dizi tarihinin duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imza attığı dizinin 16. sezon finalinde Mesut komiser vurulmuştu.

MESUT KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yeni sezonunda Mesut Komiser tedavi görüyor olarak gösterilecek ve Şevket Çoruh istediği an diziye dönebilecek.

Yapımın Şevket Çoruh ile tekrardan masaya oturduğu da iddialar arasında. Henüz yapım ve Şevket Çoruh'tan bir açıklama gelmedi.

