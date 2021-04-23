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Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Ali ve Pınar'ın arası bozuluyor!

23.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Giray’ın ölümünden sonra önce Hüsnü, ardından da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkmıştı. Peki Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Ali ve Pınar'ın arası bozuluyor!

Her Cuma saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Giray’ın ölümünden sonra önce Hüsnü, ardından da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkmıştı. Peki Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (587. BÖLÜM)

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ (586. BÖLÜM)

Giray ameliyata girmiştir. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir. Zeliha, Giray’dan intikamını almıştır ancak bu intikam, Zeliha’nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülür ve sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgusu yapılır. Giray’ın ölümünden sonra önce Hüsnü, ardından da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (587. BÖLÜM)

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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