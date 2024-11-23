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Arka Sokaklar dizisindeki 'Tarikat' mesajı dikkat çekti! Sosyal medya bunu konuşuyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.11.2024 00:16
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19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde işlenen toplumsal konular her zaman dikkat çekmişti. Dizinin 691'inci bölümünde de yine dikkat çeken bir konu ele alındı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde ele alınan 'Tarikat' konusu sosyal medyada gündem oldu. Bölümle ilgili birçok paylaşım yapılırken dizide Mesut Komiser karakterinin "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusuna tarikat liderinin "Suç mu?" cevabını vermesi en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur ekranlardaki yerini koruyan Arka Sokaklar dizisi bugüne kadar işlediği toplumsal olaylarla herkesin dikkatini çekmişti. Ülke gündemine yansıyan önemli konuları sıklıkla konu edinen dizinin son bölümü ise sosyal medyada gündem oldu.

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BİRÇOK PAYLAŞIM YAPILDI

Dizinin 691'inci bölümünde tarikatlarda çocuk istismarı konusu ele alındı. Dizinin ele aldığı bu konu herkesin dikkatini çekerken, son bölüm sosyal medyada da gündem oldu.

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Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda bu konunun işlenmesinin cesaret örneği olduğunu vurguladı ve bu bölümün herkes tarafından kesinlikle izlenmesi gerektiğini belirtti.

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"ÇOCUKTAN YAPTIĞIN O ÇOCUĞA NE OLDU?"

Dizinin son bölümündeki en çok dikkat çeken sahnelerden biri ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği oldu. Ayrıca yine Mesut Komiser ile tarikat lideri arasındaki diyalog da dikkatlerden kaçmadı.

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"TORUNUNLA AYNI YATAĞI MI PAYLAŞIYORSUN?"

Mesut Komiser tarikat liderine "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yöneltirken, tarikat lideri "Suç mu?" cevabını verdi. Bu sahne de konuşulanlar arasında yer aldı.

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ARKA SOKAKLAR DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE İŞLENEN KONU

Büyük çoğunluğunu aynı dini topluluğunun müritlerinin oluşturduğu bir mahallede küçük bir kız çocuğunun cesedinin bulunması, hem kamuoyunu hem de ekibi harekete geçirir.

Olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunun açığa çıkmasının ardından şüpheler, şeyh ve ailesinin etrafından toplanır. Dosyada atılan her adım, bulunan her yeni kanıt ve ele geçirilen her şüpheli, dini topluluğun bünyesinde işlenen başka bir suçu deşifre eder.

Üzerine din perdesi çekilip görünmez kılınmaya çalışılan günahlar ifşa oldukça çeşitli kurumların baskısıyla karşılaşan Rıza Baba ve ekibi, bugüne dek olduğu gibi, doğru bildiklerinden şaşmayacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar dizi tarikat
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