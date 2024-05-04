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  4. Arka Sokaklar'da Mesut komiser bir döndü pir döndü! Yatakta karşılama sahnesi gündem oldu

Arka Sokaklar'da Mesut komiser bir döndü pir döndü! Yatakta karşılama sahnesi gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 15:04
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Ekranların en uzun soluklu dizisi olan ve büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'in diziye yeniden dahil olması gündem olmuştu. Hem duygusal hem de komik anlar yaşanan dizinin yeni bölümünde Mesut Güneri ile Hüsnü Çoban'ın yatakta karşılama sahnesi geceye damga vurdu.

Arka Sokaklar'da Mesut komiser bir döndü pir döndü! Yatakta karşılama sahnesi gündem oldu

Uzun bir süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın son bölümü yine çok konuşuldu. Mesut Komiser'in diziye yeniden dahil olması hem duygusal hem de komik anlar yaşattı.

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İzleyicinin haftalardır büyük bir merakla beklediği bölümde Mesut Komiser uzun bir aranın ardından tekrardan seyirci karşısına çıktı.

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar soluksuz izlendi.

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O SAHNE SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Mesut Güneri ile Hüsnü Çoban'ın yatakta karşılama sahnesi geceye damga vurdu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Mesut komiser Hüsnü Çoban'ın haberi yokken yatağına girdi. Durumdan haberi olmayan Hüsnü Çoban yatakta bulunan kişinin eşi olduğunu düşünüp sarılması olay oldu. Karşısında Mesut Komiseri gören Hüsnü Çoban bayılıyor.

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