Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu’nun büyük oğlu şaşırttı!

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiseri olarak tanınan ve rolüyle çok ilgi gören bir oyuncu Ozan Çobanoğlu. Ünlü oyuncunun sadece mesleği değil özel hayatı da gündem olmuştu. 2016 yılında dönemin meşhur programı Lezzet Haritası’nın sunucusu olan Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuştu.

OZAN ÇOBANOĞLU'NUN BÜYÜK OĞLU ORTAYA ÇIKTI!

Ancak yıllar sonra öğrenildiği üzere Ozan Çobanoğlu’nun ünlü olmadan önce bir evliliği daha olmuş. Eski eşinin ismi ise Seda Akçayöz olduğu ortaya çıktı.

Evliliğin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği bilinmiyor. Fakat bu evliliğinden 3 Eylül 2007 yılında bir oğlu dünyaya gelmiş.

İsmi Doruk olan oğluyla instagram hesabında bol bol fotoğraf paylaşan Ozan Çobanoğlu bir fotoğrafın altına yazdığı ‘Boynuz kulağı geçermiş:) 1.86 boy :)’ yazısıyla dikkat çekti.

İşte Çobanoğlu erkeklerinin fotoğrafları:



