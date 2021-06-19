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Arka Sokaklar dizisinin Zeliha Çoban’ı Yüsra Geyik, 15 yıldır rol aldığı diziye veda etti

19.06.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıldır ekran macerasını sürdüren Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Arka Sokaklar’a veda etti.

Arka Sokaklar dizisinin Zeliha Çoban’ı Yüsra Geyik, 15 yıldır rol aldığı diziye veda etti

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar’da yaprak dökümü yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziye veda etti. Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Bu bölümle birlikte 15 yıldır izleyiciyle buluşan dizide iki ayrılık yaşandı.

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Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e haya veren Onur Bay diziye veda etti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yüsra Geyik, Instagram hesabında bir veda paylaşımı yayınlamayı da ihmal etmedi. Geyik'in paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı…

“SİZ BENİM HER ŞEYİMSİNİZ”

Son sahnesinin ardından çekilen bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Geyik, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- "yaşar" olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi. En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çokta biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o "can" da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim"

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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