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Arka Sokaklar geri dönüyor! 17 yılın ardından yeni sezon tarihi belli oldu! "Cumanın sahibi geri geliyor"

26.08.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar, yeni sezonda maceraya kaldığı yerden devam edecek. Yapımını Erler Film'in üstlendiği Arka Sokaklar dizisinin 18. sezonundan ilk tanıtım geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fenomen dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, 18. sezonu ile ekranda olmaya devam edecek. Sevilen dizi, yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arası vermiş, daha sonra çekimlere devam edilmeyeceği açıklanmıştı.

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Arka Sokaklar yıllar içerisinde kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Filiz Taçbaş, Oya Akar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimleri bulundurmuştur.

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Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, en son 638. bölümü ile 18 Kasım 2023 Cuma günü ekranlara gelmişti.

18. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Yayınlanan fragmana göre fenomen dizi 1 Eylül Cuma akşamı 18. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkacak.

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Arka Sokaklar, Erler Film (2006-2022) ve D Media (2023-) imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

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18 yıldır (18 sezon) kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar; yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir.

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Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor.

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Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşsalar da onlara meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Soylu (Rıza Baba) olur.

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