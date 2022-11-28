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Arka Sokaklar ile ilgili flaş gelişme! 17 yıl sonunda...

28.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonunun uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokalar kanal değiştiriyor. Arka Sokaklar dizisi ödeme sorununun ardından şimdi de kanal değişikliğiyle gündemde.

Arka Sokaklar ile ilgili flaş gelişme! 17 yıl sonunda...

Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği fenomen dizi Arka Sokaklar’da patlayan ödeme krizinin ardından alınan ‘ara verme’ kararı üzerine yeni bir gelişme yaşandı. MedyaRadar’da yer alan habere göre sevilen dizinin kanal değiştireceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisiyle ilgili çalışanlara bir mesaj yollayarak 45 gün ara verildiğini duyurmuştu. Yapım şirketinin kanaldan ödeme gerçekleşmediği için ara verme kararı aldığı konuşulmuştu.

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Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı. Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara verdi. Kulislerden edinilen bilgiye göre fenomen dizi kanal değiştirmeye hazırlanıyor.

ARKA SOKAKLAR ARTIK ATV'DE!

Arka Sokaklar dizisinde yayınlandığı günden beri birçok ünlü isim yer alırken sevilen bazı karakerler de diziye veda etti. Vedalara rağmen fenomen dizi heyecanını koruyarak izleyici kitlesini kormaya devam etti.
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Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanal değişikliği haberi, dizinin final yapmasını istemeyen hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar’ın ekran macerasına ATV’de devam edeceği iddia edildi.

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