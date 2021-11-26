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Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Onur Bay’ın yeni dizisi belli oldu

26.11.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra geçtiğimiz sezon fenomen diziden sürpriz bir şekilde ayrılan Onur Bay, Son Yaz dizisiyle anlaşmıştı. Son Yaz dizisi düşük reytingler yüzünden erken final yapınca genç oyuncunun sıradaki projesi merakla bekleniyordu. Onur Bay, bu sefer dijital bir projeyle el sıkıştı.

Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Onur Bay’ın yeni dizisi belli oldu

Onur Bay, 15 yıl boyunca ilk işi olan Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Hüsnü Komiserin oğlu Tekin karakterini canlandıran oyuncu çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirdi.

Dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı Onur Bay, Haziran ayında 15. sezon finalinin ardından önemli bir karar alarak, yapımdan ayrıldı. Yeni diziler ve yeni roller için bu kararı alan Onur Bay, yeni sezon için Son Yaz dizisi ile anlaşmıştı.

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İlk sezonu çok başarılı geçen Son Yaz, ikinci sezonda ekrana etkili döndü ama reytingler düşük gelince 26. bölüm itibariyle hikaye sona erdi. Dizide sadece 5 bölüm yer alan Onur Bay, tam olarak kendisini gösterme fırsatını da bulamadı.

ONUR BAY, KAÇIŞ DİZİSİNDE

Onur Bay’ın yeni sezonda yeni bir dizide daha yer alacağı ortaya çıktı. Oyuncu, Kaçış isimli Disney Plus dizisi için anlaşma yaptı.

Çekimleri Gaziantep’te 26 Kasım’da başlayacak olan dizinin hikayesi Engin Akyürek’e ait. Onur Bay da dizide etkili bir kadro ile bir arada olarak yeteneklerini sergileyecek.

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Savaş muhabiri iki karakterin hayatına yönelik bir hikayesi bulunan dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlandı.

Engin Akyürek’in yanı sıra başrolde İrem Helvacıoğlu da yer alıyor. İki ünlü ismin hikayede nasıl bir uyum sağlayacakları da şimdiden merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar dizisi Onur Bay
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