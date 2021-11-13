Arka Sokaklar’ın yıldızıydı... Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine transfer oldu

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’dan yine aynı kanalın çok izlenen diğer bir dizisi Camdaki Kız’a flaş transfer. 15 yıl boyunca Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha olarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde rol alıyor. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanında izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, dikkat çeken bir rolle diziye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

YÜSRA GEYİK, MUZO'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNDE

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye Hayri karakteri olarak katılan Cihangir Ceylan’ın ardından, Yüsra Geyik’te tercihini Camdaki Kız dizisinden yana yaptı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız’a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo’nun sevgilisi olarak boy gösteriyor.

