Arka Sokaklar'ın Melek komiseri o rolü elinin tersiyle itmiş! Efsane olduktan sonra başını taşlara vurdu!

Zeynep Beşerler, bu zamana kadar pek çok rolde karşımıza çıktı. Başarılı oyuncuyu bilenler bilir. Ancak izleyicinin aklına Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek komiser karakteri kazınmıştır. Beşerler, yıllar önce kendisine teklif götürülen o fenomen diziyi ve rolü 2. sayfa programında açıkladı.

MEĞER ZEYNEP BEŞERLER O ROL İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞ!

Ezel dizisi, yayınlandığı dönemi kasıp kavuran bir diziydi. Hem konusu hem de karakterleri ile günümüzde bile adı sık sık geçen bir yapım. Ezel ilk bölümü ile 2009 yılında yayınlandı ve 2011 yılında da final yaptı. Ezel dizisinde Eyşan karakterine Cansu Dere hayat vermişt. Ancak o rol için önceden Zeynep Beşerler düşünülmüş ve teklif götürülmüş. Ancak Beşerler, Ezel dizisini ve Eyşan karakterini kabul etmemiş. Yıllar önce cereyan eden bu olayı Zeynep Beşerler, sevilen magazin programı 2. sayfa'da açıkladı.

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiydi. Bir kız kardeşi vardır. Şarkıcı Sıla çocukluk arkadaşıdır.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. ilk oynadığı reklam filmi Kinetix reklamıdır. Bu reklamdan sonra Number 1 TV'den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı.

Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

2005 yılında "Ihlamurlar Altında" adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün,Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı.

ZEYNEP BEŞERLER FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2012 - N'apcaz Şimdi? (Hale) (Sinema Filmi)

2011 - Mavi Pansiyon (Elif) (Sinema Filmi)

2010 - Şov Bizinıs (Meyra) (Sinema Filmi)

2010 - Sultanın Sırrı (Yeliz) (Sinema Filmi)

2010 - Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)

2010 - 2013 - Arka Sokaklar (Melek) 5.6.7.8. Sezon (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Aşk ve Ceza (Nadya) (TV Dizisi)

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı - Afrika(Yüzbaşı Asena) (Sinema Filmi)

2009 - Sizi Seviyorum (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 - Ölüm Çiçekleri - Saraybosna (Jelena) (TV Dizisi)

2008 - Kağıt (Çiçek) (Sinema Filmi)

2007 - Nazlı Yarim (Nazlı) (TV Dizisi)

2006 - Esir Kalpler (Zuhal Akerman) (TV Dizisi)

2005 - Rüzgarlı Bahçe (Rüzgar) (TV Dizisi)

2005 - Ihlamurlar Altında (Aslı) (TV Dizisi)

2003 - Alacakaranlık (Filiz Çağlayan) (TV Dizisi)

1997 - Mortal Kombat 2 (Skarlet) (Sinema Filmi)

