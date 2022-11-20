Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'iydi... Şevket Çoruh yeni dizi çekecek mi?

Türker İnanoğlu yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara verilen Arka Sokaklar dizisinin Mesur Komiser'i hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. 17. sezonu ile devam eden fenomen dizide Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un kadrodan ayrılması herkesi şoke etmişti.

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Şevket Çoruh yeni bir dizide yer alacak mı?

Şevket Çoruh yaptığı açıklamada tiyatro projelerine vakit ayıracağını söyleyerek ekranlara ara verdiğini duyurdu.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a ara verilmesiyle ilgili de "Umarım Türker abi en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Durumu gayet iyi" dedi.

