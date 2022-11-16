Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve 17 yıldır aralıksız yayınlana Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere 45 gün ara verildiğini duyurdu.
Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KanalD’de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara dönecektir. Kamuoyuna duyrulur…"
KanalD’de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 16, 2022
En kısa zamanda ekranlara dönecektir. Kamuoyuna duyrulur…