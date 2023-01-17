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  4. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, Tetikçi dizisiyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, Tetikçi dizisiyle anlaştı

17.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrılınca sevenlerini üzmüştü. Diziden ayrıldığından beri teklif yağan Şevket Çoruh, Tetikçi dizisiyle ekran karşısına geçecek.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, Tetikçi dizisiyle anlaştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Mesut komiser" karakteriyle öne çıkan Şevket Çoruh, bu sezon projeden ayrılmıştı. 60 gündür çekilemeyen diziden ayrıldıktan sonda diziye dönmesine dair ısrarlara rağmen dinlenmek istediğini söyleyen oyuncuya teklif yağıyordu.

Çoruh gelen işlerden 03 Medya ve Same Film'in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı.

SEVİLEN İSİMLE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek. Çoruh, dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak. Efsane dizi Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizinin Bodrum'da çekilmesi planlanıyor.

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Dizinin ana kadrosunda Genco Özak da rol alıyor. Özak dizide Metin rolünü canlandıracak. Tetikçi'nin yönetmesi için de Çöp Adam'dan ayrılan Yağız Alp Akaydın'la görüşülüyor.

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Şevket Çoruh arka sokaklar karakteri

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