MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddiası! Yapımcıdan açıklama geldi

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddiası! Yapımcıdan açıklama geldi

16.12.2020 21:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddiası! Yapımcıdan açıklama geldi

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddia edilen Şevket Çoruh'la ilgili bir açıklama geldi. Yapım şirketi Erler Film, ayrılık iddialarını yalanladı.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddia edilen Şevket Çoruh'la ilgili bir açıklama geldi. Dizinin yapım şirketi Erler Film, ayrılık iddialarını yalanladı. İşte, yapım şirketinin açıklaması:

"'Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!' üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh’un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.

16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır. Arka Sokaklar’ın yıllardır devam ediyor olmasının temelinde setlerde zor rastlanır bir ekip anlayışının, sanatçı sorumluluğunun ve Türker İnanoğlu gibi bir yöneticinin bulunması gerçeğidir.

arka2

Arka Sokaklar’ın çekimleri pandemi önlemleri sınırları içinde devam etmektedir. Ekipteki tüm sanatçılar gibi Şevket Çoruh da kamera karşısına çekim takvimine göre geçmektedir.

Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Son Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuSon Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıtSeks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Diyanet: Piyango almak haramdır

Diyanet: Piyango almak haramdır

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Diğer Haberler

Seksenler dizisine flaş transfer! Özlem Tokaslan Melahat rolüyle Seksenler'e katıldı

Son Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Son Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Maria ile Mustafa setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

atv'nin dizi setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. son bölümde Alpaslan'dan Yaman'a büyük pusu! Yaman Korkmaz ölecek mi? EDHO 177. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO'da Alpaslan'dan Yaman'a büyük şok!

Masumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktı

Masumlar Apartmanı'nda damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı!

Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Çilingir'le tanışıyor!

Ramo Çilingir'le tanışıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.