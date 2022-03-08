Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle yakalandı. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel Bebek Waffle'da görüntülendi.
Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası verdi. Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kayboldu.
Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
Sarışın güzel sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.
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