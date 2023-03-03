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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş’tan müjdeli haber! Ekranlara geri döndü

03.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiseri karakteri ile hafızalara kazınan Murat Pektaş yıllara meydan okuyor. Sevilen isim dizide 2006-2016 yılları arasında rol almıştı. En son Surivor’a katılan Uğur Pektaş ekranlara geri döndü.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş’tan müjdeli haber! Ekranlara geri döndü

Fenomen dizilerden biri olan Arka Sokaklar oyuncuları arasında yer alan Uğur Pektaş bir süre ekranlara ara verdikten sonra Survivor’a katılmıştı. Sevilen ismin Survivor’dan kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra yeniden bir projede yer alıp almayacağı merak konusuydu.

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Uğur Pektaş TRT Dijital’de yayınlanacak olan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus oyuncuları arasında yer alıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü isim Ömer Muhtar karakterini canlandıracak. 1918’li yılların anlatılacağı dizisinin oyuncuları arasında Mert Carim, Kenan Çoban, Ali Ersan Duru, Asir Gündoğdu, Öykü Çelik, Baran Akbulut, Hüseyin Baylan, Emre Törün yer alıyor.

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Arnavut asıllı bir ailenin oğlu olan Uğur Pektaş, Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu.

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2005 yılında Survivor'a katılarak şöhret kapısını aralayan başarılı isim yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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2008 yılında Uğur Pektaş aynı dizide rol aldığı Gamze Özçelik ile evlendi. Çiftin Murathan Pektaş isminde bir oğulları bulunuyor.

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16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Uğur Pektaş, diziden ayrıldıktan 4 yıl sonra yeniden Survivor'a katıldı.

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