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Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Pınar Aydın'ın son hali merak edildi

01.08.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan ve daha sonra oyunculuk da yapan Pınar Aydın son haliyle merak edildi. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Pınar Aydın'ın son hali merak edildi

2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasında şarkı söyleyerek ünlenen Pınar Aydın ardından “Arka Sokaklar”, “Akasya Durağı” gibi çok izlenen dizilerde oyunculuk yaptı.

Bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, evlenip çocuk sahibi oldu. Pınar Aydın'ın hayatı ve son hali merak konusu oldu.

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40 yaşındaki Pınar Aydın Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu’yla evli.

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Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk’le 3 yıldır Giresun’da yaşıyor. Aydın bir süredir oyunculuk yapmıyor ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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