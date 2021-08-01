Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Pınar Aydın'ın son hali merak edildi

2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasında şarkı söyleyerek ünlenen Pınar Aydın ardından “Arka Sokaklar”, “Akasya Durağı” gibi çok izlenen dizilerde oyunculuk yaptı.

Bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, evlenip çocuk sahibi oldu. Pınar Aydın'ın hayatı ve son hali merak konusu oldu.

40 yaşındaki Pınar Aydın Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu’yla evli.

Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk’le 3 yıldır Giresun’da yaşıyor. Aydın bir süredir oyunculuk yapmıyor ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.



