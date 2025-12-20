Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi gündemde

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Tutuklanma sonrasında görevinden uzaklaştırılan Ersoy'un özel hayatı da gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi spiker Pınar Erbaş gündeme geldi.

Mehmet Akif Ersoy ile sadece 8 ay evli kalan ve jet hızında boşanma kararı alan eski eş Show TV Haber'i sunuyordu. Ancak Pınar Erbaş dün yayına çıkmadı. Ekranda bugün Erbaş yerine Hande Bayraktar yer aldı. Bunun sebebi ise araştırılmaya başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

TANIK İFADELERİNDE PINAR ERBAŞ DA VAR

Ersoy'un soruşturmasındaki tanık ifadelerinde de adı geçtiği iddia edilen Pınar Erbaş'ın 19 Aralık Cuma günü Show TV Ana Haber'i sunmamasının sebebi araştırılmaya başlandı.

Ancak ne kanaldan ne de Pınar Erbaş'tan bir açıklama geldi. Spikerin işine son verilip verilmediğine dair de henüz bir bilgi bulunmuyor.