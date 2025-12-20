MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi gündemde

Uyuşturucu operasyonu sonrası tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un ardından bu kez eski eşi spiker Pınar Erbaş gündeme geldi. Spikerin 19 Aralık Cuma akşamı Show TV Ana Haber’e çıkmaması “Pınar Erbaş neden yok?” sorusunu beraberinde getirdi. Kanal ve Erbaş cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi gündemde

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Tutuklanma sonrasında görevinden uzaklaştırılan Ersoy'un özel hayatı da gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi spiker Pınar Erbaş gündeme geldi.

Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy un eski eşi gündemde 1

Mehmet Akif Ersoy ile sadece 8 ay evli kalan ve jet hızında boşanma kararı alan eski eş Show TV Haber'i sunuyordu. Ancak Pınar Erbaş dün yayına çıkmadı. Ekranda bugün Erbaş yerine Hande Bayraktar yer aldı. Bunun sebebi ise araştırılmaya başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

TANIK İFADELERİNDE PINAR ERBAŞ DA VAR

Ersoy'un soruşturmasındaki tanık ifadelerinde de adı geçtiği iddia edilen Pınar Erbaş'ın 19 Aralık Cuma günü Show TV Ana Haber'i sunmamasının sebebi araştırılmaya başlandı.

Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy un eski eşi gündemde 2

Ancak ne kanaldan ne de Pınar Erbaş'tan bir açıklama geldi. Spikerin işine son verilip verilmediğine dair de henüz bir bilgi bulunmuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Akçıl Danla Bilic'in operasyon açıklamasına kızdı! Fenomen sert çıktıSinan Akçıl Danla Bilic'in operasyon açıklamasına kızdı! Fenomen sert çıktı
Bomba Icardi itirafı gündem olduBomba Icardi itirafı gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.