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Arka Sokaklar’ın Suat’ı Figen Evren şimdilerde ne yapıyor? İşte Suat Çoban’ın son hali

16.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Figen Evren, geçtiğimiz yıllarda senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra ekranda yer almayan Figen Evren’in son hali dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Suat’ı Figen Evren şimdilerde ne yapıyor? İşte Suat Çoban’ın son hali

Kanal D’de 16 sezondur devam eden Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yaşanan ayrılıklara rağmen ekran macerasına son vermedi.

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Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı diziden, Suat karakterine hayat veren Figen Evren'in çıkması herkesi üzmüştü.

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Suat Çoban karakterini canlandıran Figen Evren, rolünü seyirciye geçirmiş ve sevdirmeyi başarmıştı.

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Hüsnü Çoban'ın eşine hayat veren Figen Evren, diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almadı.

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Evren'in hayranları şimdilerde ne yaptığını merak edenler, "Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

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Peki, Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLARIN SUAT'I ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Suat Çoban karakterine hayat veren Figen Evren, şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor.

Dinlemek istediğini söyleyen Evren, Asos'ta yaşıyor. Bir süre daha ekranda yer almak istemeyen Evren'in son hali ortaya çıktı.

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Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medyayı kullanmayan ve fotoğraf paylaşmayan oyuncunun hiç değişmediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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