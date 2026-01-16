Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar

İsmail Demirci ile Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gizem Güneş bu dizinin ardından birçok başarılı projede yer aldı.

Son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren güzel oyuncu ELLE Style Awards gecesinde ortaya çıktı.

Özel geceye siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle katılan Güneş transparan tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu gecenin ardından iddialı karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Güneş'e; 'çok iddialı', 'bu ne güzellik', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.