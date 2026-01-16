MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar

Yayınlandığı döneme damga vuran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güneş daha sonra birçok başarılı projede yer almıştı. Özel hayatı ve kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Güneş şimdi de katıldığı özel davette göz doldurdu. Güneş'in cesur seçimi kısa sürede gündem oldu.

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar
Öznur Yaslı İkier

İsmail Demirci ile Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gizem Güneş bu dizinin ardından birçok başarılı projede yer aldı.

Son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren güzel oyuncu ELLE Style Awards gecesinde ortaya çıktı.

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar 1

Özel geceye siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle katılan Güneş transparan tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar 2

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu gecenin ardından iddialı karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar 3

Güneş'e; 'çok iddialı', 'bu ne güzellik', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Gizem Güneş transparan elbisesiyle özel geceye damga vurdu! Peş peşe iddialı pozlar 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servetiyle gündemdeydi! Özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yokServetiyle gündemdeydi! Özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok
Dominik'ten aşk pozu! Sevgilisini paylaştıDominik'ten aşk pozu! Sevgilisini paylaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gizem Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.