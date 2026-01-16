Servetiyle gündemdeydi! Lvbel C5 özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son dönemde gündemden düşmüyor. 'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5'in serveti uzun süre magazin manşetlerinde yerini almıştı.

Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yapan ünlü rapçi şimdi de özel turne otobüsüyle gündem oldu.

Lvbel C5'in ev konforunda tasarlanan otobüsünde lavabo, duş, mutfak ve geniş bir oturma alanı bulunuyor.

5 ayda 15 ülkede, 63 konser verecek olan ünlü rapçinin turne otobüsünü görenler hayran kaldı. Lvbel C5'in özel otobüsüne; 'harika', 'para böyle yenir', 'babayla zor yarışırlar' gibi yorumlar yapıldı.

SERVETİYLE GÜNDEMDEYDİ

İddiaya göre; Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti bulunuyor. Ayrıca rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu var ve Lamborghini-Urus otomobili 50 milyon TL, Porsche’u 14 milyon, Aston Martin’i, 15 milyon TL.