MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Servetiyle gündemdeydi! Lvbel C5 özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5 servetiyle uzun süre magazin manşetlerinde yerini almıştı. Ünlü rapçi şimdi de turne otobüsüyle gündem oldu. Lvbel C5'in özel otobüsünün iç tasarımı görenleri hayran bıraktı.

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son dönemde gündemden düşmüyor. 'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5'in serveti uzun süre magazin manşetlerinde yerini almıştı.

Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yapan ünlü rapçi şimdi de özel turne otobüsüyle gündem oldu.

Servetiyle gündemdeydi! Lvbel C5 özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok 1

Lvbel C5'in ev konforunda tasarlanan otobüsünde lavabo, duş, mutfak ve geniş bir oturma alanı bulunuyor.

Servetiyle gündemdeydi! Lvbel C5 özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok 2

5 ayda 15 ülkede, 63 konser verecek olan ünlü rapçinin turne otobüsünü görenler hayran kaldı. Lvbel C5'in özel otobüsüne; 'harika', 'para böyle yenir', 'babayla zor yarışırlar' gibi yorumlar yapıldı.

Servetiyle gündemdeydi! Lvbel C5 özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok 3

SERVETİYLE GÜNDEMDEYDİ

İddiaya göre; Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti bulunuyor. Ayrıca rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu var ve Lamborghini-Urus otomobili 50 milyon TL, Porsche’u 14 milyon, Aston Martin’i, 15 milyon TL.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Transparan elbisesiyle dikkat çekti! Peş peşe iddialı pozlar Transparan elbisesiyle dikkat çekti! Peş peşe iddialı pozlar
Dominik'ten aşk pozu! Sevgilisini paylaştıDominik'ten aşk pozu! Sevgilisini paylaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lvbel C5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.