Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik: "Cahiller memnun edilmek isterler"

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyunculuğu dışında özel hayatıyla da zaman zaman gündem olan isimden yeni bir Instagram paylaşımı geldi.

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İNDEN OLAY PAYLAŞIM!

Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Instagram'da 370 binden fazla takipçiye sahip.

Ünlü oyuncunun paylaşığı fotoğrafa takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, Geyik'in eklediği not da dikkatlerden kaçmadı.

"CAHİLLER MEMNUN EDİLMEK İSTERLER"

Geyik, yaptığı paylaşımı şu metinle paylaştı:

"Cahiller memnun edilmek isterler. Beklentiler yaratıp karşılanmasını beklerler. Memnuniyetle. Cahiller, ‘kafalarının’ alabildiği kadar dünyaya biat ederler. Gözleri kör, kulakları sağır. Ne dokunmak bilirler, ne hissetmek. Kendileri sandıkları bir ezberi tekrar eder dururlar. -Hayır- demeyi erdem bulur, -ona hayır- denilmesini hakaret kabul ederler. Can’ı oldukları gibi kabul etmeyenler ne büyük zenginlikleri kaçırıyorlar, Cahiller! Cahiller!"



