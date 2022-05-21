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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik: "Cahiller memnun edilmek isterler"

21.05.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'ten gelen sosyal medya paylaşımı olay oldu. Ünlü oyuncunun yaptığı yeni paylaşımına eklediği not ise şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik: "Cahiller memnun edilmek isterler"

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyunculuğu dışında özel hayatıyla da zaman zaman gündem olan isimden yeni bir Instagram paylaşımı geldi.

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İNDEN OLAY PAYLAŞIM!

Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Instagram'da 370 binden fazla takipçiye sahip.

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Ünlü oyuncunun paylaşığı fotoğrafa takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, Geyik'in eklediği not da dikkatlerden kaçmadı.

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"CAHİLLER MEMNUN EDİLMEK İSTERLER"

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Geyik, yaptığı paylaşımı şu metinle paylaştı:

"Cahiller memnun edilmek isterler. Beklentiler yaratıp karşılanmasını beklerler. Memnuniyetle. Cahiller, ‘kafalarının’ alabildiği kadar dünyaya biat ederler. Gözleri kör, kulakları sağır. Ne dokunmak bilirler, ne hissetmek. Kendileri sandıkları bir ezberi tekrar eder dururlar. -Hayır- demeyi erdem bulur, -ona hayır- denilmesini hakaret kabul ederler. Can’ı oldukları gibi kabul etmeyenler ne büyük zenginlikleri kaçırıyorlar, Cahiller! Cahiller!"

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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