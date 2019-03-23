Arka Sokaklar Meryem ve Hüsnü'nün gelinlik krizi! Arka Sokaklar 510. son bölüm izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 22 Mart Cuma akşamı 510. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Meryem, annesi, Nazike ve Zeliş gelinlikçide gelinlik bakmaktadırlar. Meryem, hangi gelinliği giyse içine giremez; çünkü, aldığı kilolar onun eski bedenine uyan gelinliğin içine girmesi engel olmaktadır. Bu sırada da yanında getirdiği kekleri ve börekleri afiyetle midesine indirmeye devam eder. Bu duruma fazla dayanamayan Meryem ağlayarak gelinlik provasını iptal eder.

Hemen diyete ve spora başlar; fakat, yemek yemediği için bünyesi fazla kaldıramaz. Sahilde bayılır. Bayıldığını duyan Hüsnü hemen soluğu onun yanında alır. Hüsnü, neden bayıldığını öğrendiğinde bir karar alır. İkisi bilinçli olarak spora başlayacaklardır ve Meryem giremediği gelinliğe girip düğün yapacaklardır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 510. yeni bölümünde ekip, çocuklara "Beyaz Balık" isimli bir oyunla suç işleten bir çeteyi çökertiyor! Ekip, boğulan bir çocuk ihbarı alarak olay yerine gelir. Cinayet mi, intihar mı belli olmayan durum ekibin çalışmaları sonucunda aydınlığa kavuşur. Çocuğun "Beyaz Balık" isimli bir oyun yüzünden öldüğü anlaşılır. Telefonuna gelen komutlarla birlikte şiddet suçu işleyen çocuk en son bir hırsızlık olayına karışır. Son olarak gelen komutta denize atlaması istenir. Soğuk yüzünden geçirdiği hipotermi çocuğun ölümüne neden olur. Bu sırada başka bir çocuk daha oyuna başlamıştır. Bir minibüste kadının birini rehin alan çocuk soygun girişiminde bulunur.