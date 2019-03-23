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Arka Sokaklar Meryem ve Hüsnü'nün gelinlik krizi! Arka Sokaklar 510. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2019 02:13 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 510. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ile Meryem evlilik hazırlıkları yaparken, Meryem'in gelinlik provasında kriz çıktı. Meryem son dönemlerde kilo aldığı için uygun gelinlik bulamayınca, diyete ve spora başladı. Ancak fazla aç kalınca sahilde bayıldı. İşte Arka Sokaklar 510. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 22 Mart Cuma akşamı 510. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Meryem, annesi, Nazike ve Zeliş gelinlikçide gelinlik bakmaktadırlar. Meryem, hangi gelinliği giyse içine giremez; çünkü, aldığı kilolar onun eski bedenine uyan gelinliğin içine girmesi engel olmaktadır. Bu sırada da yanında getirdiği kekleri ve börekleri afiyetle midesine indirmeye devam eder. Bu duruma fazla dayanamayan Meryem ağlayarak gelinlik provasını iptal eder.

Hemen diyete ve spora başlar; fakat, yemek yemediği için bünyesi fazla kaldıramaz. Sahilde bayılır. Bayıldığını duyan Hüsnü hemen soluğu onun yanında alır. Hüsnü, neden bayıldığını öğrendiğinde bir karar alır. İkisi bilinçli olarak spora başlayacaklardır ve Meryem giremediği gelinliğe girip düğün yapacaklardır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 510. yeni bölümünde ekip, çocuklara "Beyaz Balık" isimli bir oyunla suç işleten bir çeteyi çökertiyor! Ekip, boğulan bir çocuk ihbarı alarak olay yerine gelir. Cinayet mi, intihar mı belli olmayan durum ekibin çalışmaları sonucunda aydınlığa kavuşur. Çocuğun "Beyaz Balık" isimli bir oyun yüzünden öldüğü anlaşılır. Telefonuna gelen komutlarla birlikte şiddet suçu işleyen çocuk en son bir hırsızlık olayına karışır. Son olarak gelen komutta denize atlaması istenir. Soğuk yüzünden geçirdiği hipotermi çocuğun ölümüne neden olur. Bu sırada başka bir çocuk daha oyuna başlamıştır. Bir minibüste kadının birini rehin alan çocuk soygun girişiminde bulunur.

Olay yerine gelen ekibimiz durumu hemen müdahale eder ve çeteye ulaşmayı başarır. Engin Müdür ve Bahar bir uyuşturucu şebekesinin peşine düşerler. Çetenin başındaki kişi ile Bahar'ın geçmişe dayalı bir olayı vardır. İzmir Asayişte çalıştığı sırada bu adamı yakalamaya ramak kalmıştır. Orada da gizli görevde olan Bahar, bu olayda müdürünü kaybetmiştir. O zamanlardan bilendiği adam yüzünden görevi takıntı haline getirir. Amacı hem müdürünün intikamını almak, hem de yarım kalan yakalama işini tamamlamaktır. Engin Müdür ile birlikte adamla irtibata geçer. Para ve uyuşturucu takası için anlaşılır; fakat, adamın Bahar'a olan takıntısı operasyonu çıkmaza sokar.

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