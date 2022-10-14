Arka Sokaklar Mesut komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Mesut komiser diziye dönecek mi?

Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterinin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Her sezon değişim gösteren oyuncu kadrosunda 17.sezonda da değişim yaşanacağı açıklandı. 14 Ekim Cuma günü 17.sezon 633. bölümüyle ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'in yer alıp almayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler internet üzerinden Mesut komiser diziden çıktı mı? diye aramalarda bulunuyor.

ARKA SOKAKLARIN YENİ SEZONUNDA MESUT KOMİSER VAR MI? MESUT KOMİSER DİZİDEN ÇIKTI MI?

Yıllardır sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. En popüler karakterlerden olan Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı paylaştı.

ŞEVKET ÇORUH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Şevket Çoruh sosyal medyada yaptığı paylaşımda "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. " dedi.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi ve Sebahat Kumaş’ı da kadrosuna katan Arka Sokaklar, yeni sezonu ile 14 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de…

