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Arka Sokaklar yeni bölüm olacak mı, ne zaman başlayacak? Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar bitti mi?

16.02.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor. Rıza Baba ve ekibinin 17 sezondur süren hikayesinin devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Polisiye dizilerinin en çok izlenen örneklerinden olan dizi, kemik bir izleyici kitlesine sahip. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm olacak mı, ne zaman başlayacak? Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar bitti mi?

Arka Sokaklar yeni bölüm olacak mı, ne zaman başlayacak? Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar bitti mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bir süredir ekranlarda yer almıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası tüm kanallar dizi ve eğlence programı yayınına ara vermişti. Televizyon yayın akışlarında şu sıralar deprem özel programları bulunmakta. Arka Sokaklar dizisinin normal akışa dönüldüğünde yeni bölümünün olup olmayacağı merak konusu oldu. Arka Sokaklar yeni bölüm ile ilgili beklenen açıklama geldi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisine dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle yeni yıl öncesinde ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Rıza Baba'nın dizi hakkındaki açıklaması tam olarak şöyle;

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"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

Ünlü oyuncu, dizinin bittiğini bu ifadelerle duyurmuş oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

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Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir.

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