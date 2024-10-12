Arkadaşının bir gece öncesinde kalan yemeğini yedi! Ertesi gün hastanelik oldu... Doktorlar uzuvlarını kesmek zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER New England Tıp Dergisi'nde ismi "JC" olarak açıklanan bir hasta arkadaşından kalan erişte yemeğini yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastanın ateşinin bir anda yükseldiği, nabzının dakikada 166 attığı ve sakinleştirici verilmesi gerektiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan JC, daha ileri tedavi için helikopterle başka bir hastanenin yoğun bakım ünitesine götürülmek zorunda kaldı.

5 SAAT SONRA VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Söz konusu olan raporda, "Hasta, hastaneye yatırılmasından 20 saat öncesine kadar gayet iyiydi. Ancak kalan pilav, tavuk ve erişte artıklarını yedikten sonra yaygın semptomlar olan karın ağrısı ve mide bulantısı gelişti. Hastaneye yatışından 5 saat sonra vücudunda morluklar oluştu" ifadeleri yer aldı.

AMPÜTE EDİLMESİ GEREKTİ

Kan testleri sonuçları geldiğinde kanında Neisseria meningitidis adı verilen bir bakteri olduğu ortaya çıktı. Bağışıklık sisteminin tepki vermeye başladığını belirten Dr. Bernand, "Kanda bakteri bulunduğunda, vücudun tüm kan damarları genişler, kan basıncı düşer ve oksijenin organlara ulaşması engellenir" dedi.