Armağan Çağlayan'a konuşan Nurseli İdiz: Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğunu aradım

90'lı yılların en çok aranan oyuncusu ve sunucusu olan Nurseli İdiz, son yıllarda yaşadığı depresyon ve alkol sorunlarıyla gündeme geliyor. Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına katılan İdiz, yaptığı açıklamalarla hakkında yanlış bilinenlere açıklık getirdi.

50 yaşından sonra bipolar bozukluğu olduğunu öğrendiğini açıklayan İdiz, yıllardır tedavi gördüğünü ve şimdilerde sağlığının çok iyi olduğunu açıkladı.

"TOPRAKLARIMIZI VERİN BİZE"

Programda anılarını anlatan İdiz çöküş zamanlarında yaşadığı bir anıyı anlattı. "Asıl serbest düşüşüm 50-51 yaşında başladı. Bir gün kafayı çekip çekip Yunan konsolosluğunu arayıp, 'Topraklarımızı verin bize' dedim. Allahtan konsolosluğun bekçisi çıkmış. Sabah çünkü. Adam müracaat edin dedi. Babanız orada doğduysa vatandaşlık verirler dedi."

Başka bir anısını daha anlatan İdiz iş için gittiği Erzincan'dan taksiyle Nişantaşı'na gittiğini böyle anlattı:

"ARKADA İÇİYORUM TABİİ"

"Taksici bence tepki veremedi. Can Hoca'yla kavga ettik. Turne bitmişti. Ben gidiyorum dedim. Para o zaman bol tabii. Dedim ki İstanbul Nişantaşı'na götür. Yoldan da telefon ediyorum eve, biber dolması yapın diye. Adamı evde bir güzel ağırlıyoruz, yediriyoruz içiriyoruz, parasını verip gönderiyoruz. Bir de çok ucuzdu. 2010'ların başı filandı 800 TL verdim.

Arkada içiyorum tabii. Türk politikasından bahsediyorum. Türk tiyatrosunun sorunlarından bahsediyorum. Adam demiş ki annemle kızıma, 'Hanımefendi çok tatlı bir insan ama vallahi başım ağrıyor' demiş."

