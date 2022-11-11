Armağan Çağlayan Aydemir Akbaş'a seks filmlerini sordu! Karısı 'Erkeksin yapacaksın' demiş... Bomba sözler

Gör Beni serisinin konuğu olan Aydemir Akbaş, Armağan Çağlayan'a samimi açıklamalar yaptı. Çocukluğundan beri aksi bir insan olduğunu söyleyen Akbaş, sürekli Arnavut damarının attığını ifade etti.

Bir dönem Yeşilçam'da seks avantür filmlerinde rol alan Aydemir Akbaş'a Çağlayan bu konuda da soru sordu. Armağan Çağlayan sorusunda "Seks avantür filmlerinde oynarken evli miydiniz? Hanımınız (Beyhan Akbaş) kıskanmıyor muydu sizi?" sorusunu yöneltti.

"HASTALIK KAPMA" UYARISI

Aydemir Akbaş ise bu soruya "Tabii. Keşanlı zamanında evlendim, hiç kıskanmaz. Lafını bile etmezdi filmlerin. Ama bana bir şey söylerdi; erkeksin, erkeklerin uçkuru atar. Sen de bir gün yapacaksın çaresiz ama duymayayım, hastalık kapma, benim üstümde biri olsun" yanıtını verdi.

Akbaş o dönem Fatma Girik ve Nükhet Duru ile adının çıktığını da anlatarak "Beyhan zekiydi, hemen arkadaşlık kurardı onlarla" dedi.



