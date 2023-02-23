Armağan Çağlayan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 1 milyon TL bağışladı! 'Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz'

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi dün akşam Halk TV’de ‘Bir Kira Bir Yuva Özel’ program gerçekleştirdi. Gecede toplanan milyonlarca lira bağışın depremzedeler için kira desteği olarak kullanılacağı belirtildi. Armağan Çağlayan'da geceye destek veren isimlerden biri oldu...

Sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasında birçok ismin katıldığı gece Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cem Adrian’ın 'Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım' adlı türküyü seslendirdiği bağış gecesini İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

1 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan da 1 milyon TL bağışta bulundu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlülerden biri olan Çağlayan, son paylaşımıyla da gündem oldu.

Ünlü isim, sosyal medya sayfasından Nazım Hikmet'in şu sözlerini paylaştı:

''Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz.''

Armağan Çağlayan'ın, "Hem de nasıl!" notunu düştüğü bu paylaşımına; kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

