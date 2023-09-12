Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri! "Bütün parayı..."

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

İşte böyle bir konuyla yola çıktı Bambaşka Biri. Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrolünde olduğu yeni dizi Bambaşka Biri yayınlanır yayınlanmaz ise sosyal medyada gündem oldu.

Armağan Çağlayan'dan da Bambaşka Biri eleştirisi gecikmedi.

Çağlayan ''Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım!'' ifadelerini kullandı.



