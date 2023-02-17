Armağan Çağlayan'dan Taha Duymaz açıklaması: 'İnsanın ömrü kelebek gibi' demişti...

Türkiye onu imkânsızlıklar içindeki mutfağında yaptığı yemeklerle tanıdı... Zaman zaman zorbalığa maruz kaldı zaman zaman dalga konusu oldu. Taha Duymaz pes etmedi ısrarla yemeklerini pişirmeye devam etti. Ta ki büyük felaket onu kardeşleriyle birlikte Hatay'da halasının evinde yakalayana dek...

Felaketin 12. gününde çalışma ekipleri Taha Duymaz, Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Bunlardan biri de daha önce Duymaz'ı programına alan Armağan Çağlayan'dı.

Çağlayan paylaşımında "Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin" dedi.

"NE ZAMAN ÖLECEĞİM BELLİ DEĞİL"

Bugün enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılan Taha'nın, Armağan Çağlayan'da söylediği sözler gündem oldu. Taha'nın, "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" sözleri yürekleri burktu.



