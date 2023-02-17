MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan'dan Taha Duymaz açıklaması: 'İnsanın ömrü kelebek gibi' demişti...

Armağan Çağlayan'dan Taha Duymaz açıklaması: 'İnsanın ömrü kelebek gibi' demişti...

17.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük felaketin 12. gününde Taha Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında olan Duymaz'ın cansız bedenine ulaştı. Daha önce kendisiyle program yapan Armağan Çağlayan bir paylaşım yaparak üzüntüsünü paylaştı.

Türkiye onu imkânsızlıklar içindeki mutfağında yaptığı yemeklerle tanıdı... Zaman zaman zorbalığa maruz kaldı zaman zaman dalga konusu oldu. Taha Duymaz pes etmedi ısrarla yemeklerini pişirmeye devam etti. Ta ki büyük felaket onu kardeşleriyle birlikte Hatay'da halasının evinde yakalayana dek...

Felaketin 12. gününde çalışma ekipleri Taha Duymaz, Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Bunlardan biri de daha önce Duymaz'ı programına alan Armağan Çağlayan'dı.

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi! Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Çağlayan paylaşımında "Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin" dedi.

"NE ZAMAN ÖLECEĞİM BELLİ DEĞİL"

Bugün enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılan Taha'nın, Armağan Çağlayan'da söylediği sözler gündem oldu. Taha'nın, "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" sözleri yürekleri burktu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çektiOrtak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz Armağan Çağlayan yaşında ele kelebe gününde

En Çok Okunan Haberler

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt geldi...

Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt geldi...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.