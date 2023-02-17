Son dakika... Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... Hatay'da halasının evinden büyük depreme yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber geldi.

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini yakın arkadaşı Ragip Narin paylaştı. "Başımız sağ olsun" paylaşımı yapan Narin günlerdir enkaz çalışmalarını takip ediyordu.

"KALBİM SIKIŞIYOR" DİYEREK O EVE GİTMİŞTİ

Ragıb Narin sabah yaptığı paylaşımda da "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi 'gitme akşam akşam' derken Taha 'kalbim sıkışıyor kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyorlarmış. Bunların hepsi tesadüf mü yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" demişti.



