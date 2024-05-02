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Armağan Çağlayan Doğuş'a Şeyma Uygun ile evliliğini ve saksı pozunu sordu! Olay itiraf

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 14:13
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“Şimdiki Aklım Olsaydı” serisinin yeni bölümünde Armağan Çağlayan'ın konuğu olan şarkıcı Doğuş açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir dönem Şeyma Uygun ile evli olan Doğuş "Pişman mısın?" sorusuna bakın ne yanıt verdi. Doğuş saksı pozuna dair soruya da yanıt verdi.

Armağan Çağlayan Doğuş'a Şeyma Uygun ile evliliğini ve saksı pozunu sordu! Olay itiraf

2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Bir dönem menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma ile 2006'da evlenen Doğuş, nikahtan bir yıl sonra 'eşinin kıskançlıklarından sıkıldığını' belirterek boşanma davası açmıştı.

O dönem, ailelerin araya girmesiyle devam eden evlilik 4 ay sonrasında bitmişti. 2009 yılında boşanan Doğuş'a Armağan Çağlayan bu evliliğine dair açık açık sorduğu soruyla dikkat çekti.

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Çağlayan "2006 yılında menajerin Serdar Uygun'un kızı Şeyma ile evleniyorsunuz ama 3 yıl sonra da boşanıyorsunuz. Aşık mı oldunuz mesela şimdi dönüp baktığınızda bugünkü aklınızda o evliliği yapar mıydınız yoksa..." dedi.

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KONUYU ŞİMDİKİ EVLİLİĞİNE GETİRDİ

Doğuş ise hemen araya girerek "Şu an onu soramam kendime çünkü iki tane evladım var yani Jennifer Lopez'le de evlenip ayrılsaydım mutlu olurdum. Çünkü iki tane oğlum dünyanın her şeyi benim için ama aile arayışı aile sıcaklığı olur diye düşündüm olmadı Şeyma hanımla" dedi.

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Çağlayan ise "Bir de aile içinde büyümeyen bir insanın aile kurması çok zor bence görmeyince" deyince Doğuş sözü şimdiki evliliğine getirdi ve "Bak ama nasıl oluyor bak 10 yıldır evliyim mesela" yanıtını verdi.

SAKSI İTİRAFI

Armağan Çağlayan Doğuş'a bir döneme damga vuran saksı pzunu da sorarak "Şimdiki aklınız olsa o pozu verir miydiniz?" dedi. Doğuş ise "Geçmiş geçmişte kalmıştır, istemeyerek bir şey yaptım. İstemeyerek bir yol açtım, o bana atılan bir kazıktı" itirafında bulundu.

Ekran Alıntısı

Doğuş konuşmasında "Bana atılan sağlam bir kazıktı şimdi mesela onu başka biri yapsaydıbu kadar ses getirmezdi. Ben yaptığı gibi durduğu için şimdi ailelerin çocuğu evimize giren adamın böyle bir şey nasıl yani bir kere mantık olarak yapmamam gereken bir şeyi nasıl yapmış olabilirim? Yani ya da çiçek açtım LOL diye bir kelime nasıl yazabilirim yani öyle düşünürsek olayın benle çok alakası olmadığı anlaşılabilir" dedi.

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