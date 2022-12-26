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Armağan Çağlayan isyan etti: Herkes ağlayarak arıyor. 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız?

26.12.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve geçirdiği ameliyatın ardından ise ekranlara ara verdiğini duyurmuştu. Evinde dinlenen Armağan Çağlayan hakkında sosyal medyada yayılan asılsız iddiaya isyan ederek "Herkes ağlayarak arıyor. 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız?" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan isyan etti: Herkes ağlayarak arıyor. 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, doktorunun uyarılarının ardından işlerini azaltmaya karar vermişti. YouTube kanalındaki çalışmalarını artık bıraktığını ve dinleneceğini söyleyen Çağlayan, hakkında atılan gerçek dışı iddialara ise isyan etti.

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"TELEFONLAR KİLİT"

Twitter'dan paylaşım yapan başarılı programcı, Facebook'ta 'Armağan Çağlayan öldü' şeklinde haber yayıldığını söyledi. Takipçilerinden de yardım isteyen Çağlayan "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu !" ifadelerini kullandı.
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