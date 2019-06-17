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Arnavut Böreği Festivali'ne yoğun ilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Meşhur Arnavut böreğini tanıtmak amacıyla düzenlenen İzmir'in Urla ilçesinde 'Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Şenlikte Arnavut göçmeni olan yöre kadınları hünerli elleriyle hazırladıkları birbirinden lezzetli börekleri sergilerken, yöresel kıyafetler eşliğindeki halk dansı gösterisi de ilgi gördü.

Arnavut Böreği Festivali'ne yoğun ilgi

Urla’nın Gülbahçe Mahallesi'nde ‘Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği’ yapıldı. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi iş birliği ile Gülbahçe kültürünü yaşatmak ve meşhur Arnavut böreğini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla köy meydanında düzenlenen şenlikte, tamamı Arnavut göçmeni olan yöre kadınları özenle hazırladıkları börekleri sergiledi. Pırasalı, patlıcanlı, patatesli, tavuklu gibi farklı iç malzemelerle hazırlanmış evlerde pirişilmiş, fırından yeni çıkarılarak tezgaha konan börekler dilimi 6 TL'den afiyetle yendi. Geçim kaynağı haline getirdikleri Arnavut böreklerini satışa sunan yöre kadınları, birbirleriyle de kıyasıya mücadele etti. Şenlikte böreklerin yanı sıra, lor peyniri, köy ekmeği, erişte, Kemalpaşa tatlısı, keşkek gibi lezzetli yiyecekler ve el emeği ürünler de satışa sunuldu.

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Öte yandan şenlikte, yöresel kıyafetlerle sergilenen halk dansı gösterisi de büyük beğeni topladı. Şenlik ziyaretçilerinin yanı sıra, tezgahlarda satış yapan yöre kadınları da göçmen müzikleri eşliğinde dans ederek eğlendi.

Börekler geçim kapısı oldu

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Festivale katılan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla her geçen gün parlayan bir yıldız. Bunun altında da buranın doğası, kültürü ve festivalleri yatıyor. Her geçen gün başarılı festivallere imza atıyoruz. Urla’nın renkliliğinin en önemli göstergesi de çok farklı kültürleri bir arada barındırmasıdır. Arnavutu, Boşnağı, Lazı, Çerkezi hepsi bir arada. Gülbahçe Köyü de çoğunlukla Arnavut vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Buranın da çok güzel bir kültürü var. Bu kültürün yaşatılması, gelenek göreneklerinin tanıtılması adına bu festivali düzenledik. Kadınlarımız bütün gün çalışarak böreklerini hazırladılar ve bugün burada sergilediler" dedi.

Yöre kadınlarından Mukaddes Dağdelen, Arnavut böreğinin lezzet sırlarını vererek şöyle dedi:

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"Öncelikle unu eliyoruz. Daha sonra su alıyor ve biraz tuz atıyoruz. Ondan sonra yoğurup, iç malzemesini hazırlıyoruz. Malzemesini hazırladıktan sonra fırına veriyoruz. Normal böreklere göre daha kolay yapılıyor ama çok daha lezzetli oluyor. Ben de bir Arnavut’um ve bizim böreğimiz çok meşhurdur, bambaşkadır, çok güzel olur. Önemli olan böreğe hafif salça koymak. Çok koyulduğunda tadı kaçıyor. Ben börek siparişi alıyorum ve ekmek paramı bu işten kazanıyorum" dedi.

63 yaşındaki Vacide Yılda, "Ben hamuru küçük küçük bezelere ayırıyorum. Ondan sonra bezeleri üst üste yağlıyorum. Bu böreğin en geçerlisi pırasalı olanıdır en çok o tercih ediliyor. Diğer böreklerden çok daha lezzetli. Ben kendimi bildim bileli Arnavut böreği yapıyorum. Geçen seneki festival de çok güzel olmuştu, bu seneki de güzel geçti" dedi.

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Gülbahçe köyünde yaşayan Cenk Erkek, "Her sene bu festival düzenleniyor. Burada 7’den 70’e ziyaretçi akını yaşanıyor. Köyümüzün ziyaretçi kapasitesi yükseliyor. Yöreye ait gösteri düzenleniyor, kendi yöremizin meşhur böreklerinden yiyoruz. Burada herkes Arnavutça konuşur. Böreklerimiz balkan mutfağı altında şehir dışında da satılıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
arnavut böreği yöresel yemekler balkan yemekleri

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