Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk büyüdü, kocaman oldu! Son haline yorum yağdı

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç çıkmadı. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, şimdilerde yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 33 yaşında. Karizması ve yakışıklılığıyla gündem olan Batuhan Aydar son olarak Kuruluş Osman ve Yasak Elma dizilerinde rol almış.

Batuhan Aydar'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına; 'Bu ne yakışıklılık', 'Klipteki o küçük çocuk olamaz', 'Gülüşüne bayılıyorum', 'Karimazası yeter' gibi yorumlar yapılıyor.

Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Adana'lıdır. 2012 yılında “Sadri Alışık Kültür Merkezi” kamera Önü Oyunculuk Eğitimi kursuna giden Batuhan Aydar, daha sonraki yıllarda Süeda Çil, Umut Kırcalı, Hakan Karsak, Durul Bazan gibi usta isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır.

Kameralarla ilk tanışması henüz 6 aylıkken ACE reklamıyla olmuştur. Daha sonra oyunculuğa ara vermeden devam eden Aydar, 1993-1994 yılları arasında başrollerini Tekin Akmansoy ve Nevra Serezli’nin paylaştığı “Kaynanalar” dizisinde oynamıştır.

1995 yılında, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı, Demet Sağıroğlu’nun unutulmaz “Arnavut Kaldırımı” klibinde oynamıştır. Yine 1996 yılında Demet Sağıroğlu’na “Aşk Perisi” adlı klipte eşlik etmiştir.

Küçük bir çocukken, hayranı olduğu Barış Manço'nun sunduğu "Adam Olacak Çocuk" adlı programına 1993 ve 1996 yılında iki kez katılmıştır.

1997 yılında "İlişkiler" adlı dizide, 1999 yılında Ayşecik adlı dizide, yine 1999 yılında başrollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide rol almıştır.





