Arnavut kaldırımı nasıl yazılır, Arnavut kaldırımı yazımı nasıl olmalıdır? Arnavut kaldırımı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimelerde ikincisi ya da ikisi de anlam kaybına uğramadıysa kelimeler genellikle ayrı yazılır. Yol ve ulaşımla ilgili olan hava yolu, kara yolu, çevre yolu gibi birleşik kelimeler ayrı yazılır. Birleşik kelime ses düşmesine uğrarsa genellikle bitişik yazılır. Birleşik kelimelerin doğru kullanımının öğrenilmesi, dilin daha kolay anlaşılmasına ve konuşulmasına yardımcı olur. Arnavut kaldırımı kelimesi de yazımı en çok merak edilen birleşik kelimelerden biridir.

Arnavut kaldırımı nasıl yazılır?

Arnavut kaldırımı TDK sözlüğüne göre yüzeyleri düzgün taşlarla özel bir teknikle ve ıslak harç ile birlikte döşenmiş özel bir yol çeşididir. Günümüzde özellikle İstanbul’da sıkça görebileceğiniz Arnavut kaldırımları, ülkemizin önemli kültürel mirasları arasında yer alır. Bu özel yol çeşidi için kullanılan Arnavut kaldırımı birleşik kelimedir ve yazımı konusunda sıklıkla hata yapılır.

Arnavut kaldırımı bitişik mi yazılır?

Türkçe dil bilgisinde birleşik kelimelerin bazıları ayrı yazılırken bazıları bitişik yazılır. Kelimelerin ikisi de ya da ikincisi anlam kaybına uğrarsa bitişik yazılır. Aynı zamanda sıfat tamlamaları veya ikilemeler eğer yeni bir anlama gelen kavram için kullanılıyorsa bitişik yazılır. Arnavut kaldırımı kelimesinde kaldırım anlam kaybına uğramadığı için ayrı yazılır. Ayrıca özel bir isim de sayıldığı için Arnavut ifadesi büyük harfle yazılır.

Arnavut kaldırımı ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Arnavut kaldırımı doğru yazılışı "Arnavut kaldırımı" olarak belirlenmiştir. Yol ile ilgili birleşik kelime olan Arnavut kaldırımı, kullanılan ikinci kelime kaldırımın anlam kaybına uğramaması dolayısıyla ayrı şekilde yazılır. Bu yazılış, kelimenin birinci bölümünün büyük harfle, ikinci bölümünün küçük harfle başlayarak yazılması şeklindedir. Yani kelime "Arnavutkaldırımı" olarak birleşik yazılmamalıdır. Arnavut kaldırımı yazımı ile ilgili örnek cümleler: