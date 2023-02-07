Akşamüstü nasıl yazılır, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Akşamüstü kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu tarz kelimelere de birleşik kelimeler adı verilmektedir. Birçok kişi tarafından sık sık hataya düşülen şeylerden biri de birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimeler kurallarına uyulmadığı ve yanlış yazıldığında anlam bozuklukları ve yazım yanlışı olabilmektedir. Akşamüstü de bunlardan biridir.

Akşamüstü nasıl yazılır?

"Akşamüstü ayrı mı yazılır?" sıkça araştırılan sorulardandır. Akşamüstü taşıdığı anlam itibarıyla günlük kullanımda oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre akşamüstü kelimesi "güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri" anlamına gelmektedir. Akşam ve üst kelimelerinin birleşmesi ayrı bir anlam ifade eden akşamüstü birleşik bir kelimedir. Akşamüstü TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Akşamüstü ayrı ayrı yazıldığından yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir.

Akşamüstü – Doğru kullanım

Akşam üstü – Yanlış kullanım

Akşamüstü bitişik mi yazılır?

Güneşin battığı zamanlara akşamüstü adı verilmektedir. Akşamüstü kelimesi ayrı ayrı yazıldığında asıl anlamı vermemektedir. Akşam ve üstü kelimeleri birbirinden farklı anlamları taşımaktadır. Bu sebeple akşamüstü yazımı imla kurallarına göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Ayrı ayrı yazıldığı takdirde vermesi gereken anlam bozulmaktadır. Akşamüstü doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile cümle içinde örnek vermek gerekirse: