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Akşamüstü nasıl yazılır, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.02.2023 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime bakımından oldukça geniştir. Sözlüğünde birçok kelimeyi bulunduran Türkçede farklı kökenlere ait kelimelerin yanı sıra Türkçe kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Bazıları sık sık kullandığımız kelimeler olmasına karşın kelimelerin nasıl yazıldığı hâlen karıştırılan ve yanlışlık yapılan konular arasındadır. Bunlardan biri de akşamüstü kelimesidir. Peki, akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Akşamüstü nasıl yazılır, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Akşamüstü kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu tarz kelimelere de birleşik kelimeler adı verilmektedir. Birçok kişi tarafından sık sık hataya düşülen şeylerden biri de birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimeler kurallarına uyulmadığı ve yanlış yazıldığında anlam bozuklukları ve yazım yanlışı olabilmektedir. Akşamüstü de bunlardan biridir.

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Akşamüstü nasıl yazılır?

"Akşamüstü ayrı mı yazılır?" sıkça araştırılan sorulardandır. Akşamüstü taşıdığı anlam itibarıyla günlük kullanımda oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre akşamüstü kelimesi "güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri" anlamına gelmektedir. Akşam ve üst kelimelerinin birleşmesi ayrı bir anlam ifade eden akşamüstü birleşik bir kelimedir. Akşamüstü TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Akşamüstü ayrı ayrı yazıldığından yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir.

  • Akşamüstü – Doğru kullanım
  • Akşam üstü – Yanlış kullanım
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Akşamüstü bitişik mi yazılır?

Güneşin battığı zamanlara akşamüstü adı verilmektedir. Akşamüstü kelimesi ayrı ayrı yazıldığında asıl anlamı vermemektedir. Akşam ve üstü kelimeleri birbirinden farklı anlamları taşımaktadır. Bu sebeple akşamüstü yazımı imla kurallarına göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Ayrı ayrı yazıldığı takdirde vermesi gereken anlam bozulmaktadır. Akşamüstü doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile cümle içinde örnek vermek gerekirse:

  • Bu akşamüstü dışarı çıkmak ister misin? (Doğru Kullanım)
  • Yaz aylarında özellikle akşamüstü denize girmeyi çok severdi. (Doğru Kullanım)
  • Akşam üstü bir planın yoksa benimle gelebilirsin. (Yanlış Kullanım)
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