Arnavutköy'de 89 projenin açılışı gerçekleştirildi

Hadımköy Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu kadar önemli yatırımların Arnavutköy halkıyla buluşmasının AK Parti'nin hizmet anlayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Baltacı, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a da destek beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti.

''İnşallah 'Yeniden İstanbul'umuzda hem büyükşehirde hem ilçede büyük bir hizmet seferberliği devam edecek. İlçemiz gelecekte çok daha güzel yerlere gelecek. Zira hükümetimizin bu bölgede yaptığı devasa yatırımlar var. Dünyada gurur duyduğumuz İstanbul Havalimanımız, Gayrettepe-Halkalı metro hattı, Arnavutköy'ümüze Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı önemli hizmetler. Kuzey Marmara Otoyolu ve yine devam eden bunun bağlantıları. Bu ilçeye AK Parti siyasi hareketi çok önemli hizmetler sundu.''

Cumhur İttifakı Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu da Arnavutköy'ü bugünlere getiren Baltacı'ya ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Candaroğlu, ''Şimdi İstanbul'u tekrar emin ellere, Murat Kurum'a teslim etmeye hazırız.'' dedi.

Etkinlik, kurdele kesilmesi ve iftar yemeğinin ardından sona erdi.

Açılış törenine, AK Parti Milletvekilleri Şengül Karslı ve Bayram Şenocak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

89 PROJE HİZMETE SUNULDU

Açılışı yapılan 89 proje arasında; vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunan Hadımköy Meydan Kompleksi, Anadolu Mahallesi Meydan Kompleksi, Karaburun sahil düzenlemeleri, balıkçı barınakları ve sosyal tesisler yer aldı.

Ailelerin keyifle vakit geçirebileceği farklı özelliklere sahip 39 park, 4-6 yaş arası çocuklar için 7 Kur’an kursu, 7 aile sağlığı merkezi, prestij cadde ve meydan düzenlemesi ile yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolunun da açılışı gerçekleştirildi.

