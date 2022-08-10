Arnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta Z.D, itfaiye personeli olan eşi A.D'nin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Z.D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın, bakımını yaptığı tabancanın kazara ateş alması sonucu meydana geldiğini öne süren A.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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