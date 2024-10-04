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Arnavutluk Milli Takım kadrosu belli oldu: Süper Lig'den tanıdık 3 isim

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 19:52
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UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacak olan Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Kafilede ülkemizde oynayan Ernest Muçi, Arlind Ajeti ve Taulant Seferi yer aldı.

Arnavutluk Milli Takım kadrosu belli oldu: Süper Lig'den tanıdık 3 isim

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda Çekya ve 14 Ekim'de yine dış sahada Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM

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Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oyuncularından memnun olduğunu ifade ederek, 40-50 futbolcuyu izlediklerini söyledi.

ARNAVUTLUK MİLLİ TAKIM KADROSU

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Sylvinho'nun belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari)

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Adrion Pajaziti (Gorica), Qazim Laçi (Sparta Prag), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan)

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna da bulunuyor.

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Süper Lig Arnavutluk milli takım
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