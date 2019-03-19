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Arnavutluk-Türkiye maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Arnavutluk-Türkiye maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk-Türkiye Tobias Stieler

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