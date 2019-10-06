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Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Futbol Federasyonu, teknik direktör Edoardo Reja tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'ye 11 Ekim'de konuk olacak Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Fransa, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk'un aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Spal), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio), Gentian Selmani (Menemen)

Defans: Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Lorenc Trashi (Partizani), Marash Kumbulla (Hellas Verona), Frederic Veseli (Empoli), Enea Mihaj (PAOK), Kastriot Dermaku (Parma)

Orta saha: Lindon Selahi (Twente), Amir Abrashi (Freiburg), Keidi Bare (Malaga), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Klaus Gjasula (Paderborn), Kristi Qose (MFK Ruzomberok), Ylber Ramadani (Velje BK), Ermir Lenjani (Sion)

Forvet: Bekim Balaj (Sturm Graz), Sokol Cikalleshi (Akhisarspor), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Rey Manaj (Albacete), Taulant Seferi (Neuchatel Xamax).

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Anahtar Kelimeler:
arnavutluk EURO 2020 Elemeleri

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