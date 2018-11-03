Arsenal 1 - 1 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal ile Liverpool yenişemedi. İki ekibin de kontrollü başladığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Arsenal, rakibi karşısında daha üstün bir oyun sergilerken öne geçen taraf Liverpool oldu. 61'de kaleci Bern Leno'nun hatasında topla buluşan Milner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Arsenal, 82'de skoru eşitledi. Iwobi'nin pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Lacazette, kaleci Alisson'un da hatasında durumu 1-1'e getirdi.

Bu beraberliğin ardından yenilgisizlik serisini sürdüren Liverpool puanını 27 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde liderliğe yükseldi. 7 maçlık galibiyet serisi geçen hafta 2-2 biten Crystal Palace maçıyla sona eren Arsenal ise üst üste 2. maçından da beraberlikle ayrıldı ve puanını 23'e çıkardı.

