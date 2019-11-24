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Arsenal 5 maçtır galibiyete hasret

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Arsenal 5 maçtır galibiyete hasret

Arsenal’in galibiyet hasreti büyüyor. Londra temsilcisi, Premier Lig’in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Southampton ile 2-2’lik skorla berabere kaldı.

Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth’a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Arsenal’de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery’i sosyal medyada istifaya davet etti.

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