Arsenal 9 numara transferinde büyük oynuyor!

İngiltere'nin önde gelen takımlarından Arsenal'da gündem forvet transferi. Gabriel Jesus'tan istedikleri katkıyı bir türlü alamayan topçular, yeni sezonda yıldız bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

BİRÇOK YILDIZ LİSTEDE

Daily Mirror'un haberine göre Arsenal'da 9 numara için liste çok kabarık. Alexander Isak ve Ivan Toney'i listenin en üstüne yazan İngiliz yetkililerin birçok adayı daha bulunuyor.

Lois Openda, Victor Boniface, Benjamin Sesko, Osimhen, Victor Gyokeres, Evanilson, Santiago Gimenez ve Brian Brobbey isimlerinden biri önümüzdeki sezon Gabriel Jesus'un yerine transfer edilecek.





